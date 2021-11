Appuntamento con il reggae’n’roll degli Hierbamala

Appuntamento con gli Hierbamala, lo storico gruppo reggae della provincia di Varese. La band da appuntamento a tutti i fan per venerdì sera (26 novembre) all’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona, dalle ore 20 per una serata di reggae’n’roll. Sonorità per vivere una serata in allegria, rivivendo alcuni dei brani della storica band che calca i palchi dal 1998. Ma non solo. Per la band sarà anche l’occasione di presentare il nuovo singolo “Eva”, in uscita a gennaio 2022 su Rehegoo music London e le maggiori piattaforme digitali.