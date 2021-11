Buguggiate celebra la Serr con cene, laboratori e una nuova compostiera a scuola

Il Comune di Buguggiate aderisce alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, dal 20 al 28 novembre con una campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere tra i cittadini «una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente», spiega Beppe Colombo, consigliere all’ecologia.

L’accento è quindi sulla prevenzione, produrre meno rifiuti per doverne recuperare, riciclare e smaltire di meno: «Ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ciascun attore della società – compreso il singolo cittadino – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona», aggiunge.

L’impegno sulla sensibilizzazione ambientale del Comune di Buguggiate viene sottolineato in modo particolare, da una serie di iniziative svolte in questa settimana in concerto con l’Istituto Comprensivo don Guido Cagnola guidato dalla preside Angela Botta.

L’educazione ambientale già svolta nella scuola di Buguggiate con le attività del progetto Green School coordinato dalla professoressa Chiara Strangis di cui le attività di PuliAMO Buguggiate, la Merenda Sballata sono ormai prassi consolidata e seguita con entusiasmo dai ragazzi vengono arricchite con le iniziative specifiche di questa settimana, tra cui la collocazione di un bidone per il compostaggio nella scuola di Buguggiate. Utilizzando i rifiuti e gli scarti della mensa, il bidone contribuirà concretamente alla per la costruzione di un orto didattico a scuola (così come previsto nel Piano al diritto allo Studio 2021/22 ).

Altre due iniziative sono proposte a tutti i cittadini.

Venerdì 26 novembre

Tutti Masterchef con gli avanzi

Per la serata di venerdì 26 si invitano tutti i buguggiatesi a cimentarsi in una cena “creativa” utilizzando gli avanzi dei giorni precedenti, e così come avvenuto in occasione della cena a lume di candela per “M’illumino di Meno” si chiede di inviare le proprie foto sulla pagina Instagram del Comune di Buguggiate con gli hashtag #ioperlambiente #1planet4all #greenschoolvarese #serr2021 oppure caricarle a questo link.

Sabato 27 dalle ore 15

Laboratorio di Sartoria Creativa

Nel pomeriggio di sabato il centro Ubuntu di via Trieste, a Buguggiate, ospita uno speciale laboratorio di Sartoria Creativa assieme agli esperti della Sartoria Sociale B.Plano Lab.

Ciascuno può portare stoffe, tessuti accessori che non vengono più usati, per dare loro una seconda chance con fantasia e creatività.