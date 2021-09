Borracce, conferenze e pulizie straordinarie: la Giornata del Verde pulito a Buguggiate

L’Amministrazione comunale e le Green School di Buguggiate aderiscono alla Giornata del VerdePulito – Puliamo il Mondo 2021 con tre diverse iniziative che puntano a coinvolgere tutti i cittadini, a cominciare dalla manifestazione “Puliamo Buguggiate insieme”, in programma per sabato 25 settembre con ritrovo alle 9.45 davanti alla fontanella di fronte al Tigros del lago, lungo la Ciclabile, armati di guanti e sacchi.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Pozzi l’evento sarà preceduto nella giornata di venerdì 24 settembre da alcune videocall da 20 minuti (una per ciascuna classe) sui temi della sostenibilità e degli obiettivi di Agenda 2030 con l’assessore all’ecologia del Comune di Buguggiate, Belle Colombo: «L’idea è ricordare ai ragazzi che i 17 pilastri di Agenda 2030 si concretizzano anche in piccole azioni e gesti quotidiani, proprio come quelli loro stessi hanno messo in campo per ottenere la certificazione Green School e che continuano a rilanciare».

La settimana successiva saranno coinvolti direttamente nelle iniziative per la Giornata del Verde Pulito anche gli studenti più giovani della primaria Carducci: a tutti gli iscritti di prima e seconda elementare saranno distribuite delle borracce per portare l’acqua a scuola.