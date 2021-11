Tra danze irlandesi, ruota panoramica e pista sul ghiaccio. Ecco il Natale di Busto Arsizio

Si è acceso con uno spettacolo di danze irlandesi e una cioccolata calda offerta dal sindaco, il Natale di Busto Arsizio. Si spera diverso rispetto a quello del 2020, con maggiore serenità e possibilità di incontro.

Alle 18 in punto uno dei tanti bambini accorsi in via Milano per lo spettacolo delle luci ha schiacciato il bottone dell’accensione e tutte le luminarie e gli alberi di Natale sparsi per le vie del centro si sono accese per dare gioia è un po’ di spirito natalizio.

Tante le iniziative che faranno da corollario alle settimane che precedono la festa della cristianità: dai concerti di Natale ai presepi (nelle due piazze principali), la ruota panoramica in piazza San Giovanni e la pista di pattinaggio in piazza Vittorio Emanuele. Grazie ad un qr code che sarà possibile trovare in giro per le vie del centro si potranno anche ascoltare delle storie di Natale in podcast.

Sindaco e assessore al Commercio hanno invitato i cittadini a rispettare le norme anti-contagio (dato che la situazione epidemiologica è in fase di peggioramento) e a fare acquisti nei negozi fisici della città.