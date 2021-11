Esce di strada e finisce sui binari a Leggiuno. Interrotto il traffico ferroviario

Un incidente stradale avvenuto questa sera, venerdì 26 novembre, a Leggiuno ha causato conseguenze sulla circolazione ferroviaria.

Attorno alle 22, per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo in via Dante Alighieri. Dopo aver urtato una recinzione l’auto ha terminato la corsa sui binari della linea ferroviaria (Rfi).

Sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada. Il traffico ferroviario è stato interrotto al fine di permettere le operazioni di rimozione.