Estati con la canicola e temporali sempre più intensi. Gli scenari climatici che ci toccano da vicino

Estati sempre più calde e asciutte, meno neve d’inverno ma di contro, molti più eventi di maltempo caratterizzati da piogge forti e intense. Cosa dobbiamo aspettarci dal cambiamento climatico per quanto riguarda il luogo in cui viviamo è la domanda all’ordine del giorno.

Alcune settimane fa, a Varese, il climatologo Luca Mercalli aveva ricordato i rischi dell’emergenza climatica: conseguenze più o meno drammatiche in base alle azioni che si sceglierà di adottare per farne fronte. Una serie di scenari ben documentati su come il clima potrebbe cambiare nei prossimi 30-70 anni, in base ai provvedimenti di protezione climatica che saranno adottati, arriva da uno studio diffuso in questi giorni dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera.

Un’analisi accurata che non solo prende in considerazione il territorio della Confederazione elvetica nel suo complesso ma anche quello dei singoli Cantoni, tra cui il Ticino (qui l’atlante interattivo), che per vicinanza e caratteristiche può rappresentare un punto di riferimento importante anche per quello che potrebbe accadere nei territori italiani di confine, tra cui Varesotto, Comasco e Verbano Cusio Ossola.

L’aumento delle forti piogge, ad esempio, porterebbe a una serie di conseguenze per la gestione delle emergenze legate alle ondate di maltempo e ai fenomeni estremi: “In futuro – si legge nell’analisi cantonale riferita al Ticino – gli eventi con precipitazioni intense saranno verosimilmente più frequenti e anche l’intensità delle precipitazioni aumenterà rispetto a oggi. Questo in tutte le stagioni, ma soprattutto in inverno. Anche gli eventi estremi rari, come le precipitazioni che si verificano una sola volta ogni 100 anni, saranno decisamente più intensi”.

Qui l’analisi del cambiamento climatico in tutti i cantoni svizzeri

Anche l’aumento delle temperature avrebbe risvolti negativi: “Le massime aumenteranno in modo ancora più marcato delle temperature medie. Le ondate di caldo come pure i giorni e le notti molto caldi diventeranno più frequenti ed estremi. Lo stress da caldo sarà particolarmente presente nelle regioni urbane densamente popolate alle basse quote”.