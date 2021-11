Fiamme dal motore dell’auto, vigili del fuoco in azione a Brezzo di Bedero

Vigili del fuoco in azione questa mattina attorno alle 11 lungo la Provinciale 69 nel comune di Brezzo di Bedero. Per ragioni al momento non accertate, un’automobile ha preso fuoco mentre era in moto. Il conducente è riuscito ad abbandonare la vettura e a chiamare il 112.

Sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.