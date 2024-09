La musica popolare risuona nelle trincee della Linea Cadorna a Brezzo di Bedero

Metti il pallino per la musica di un turista diventato quasi residente di Brezzo di Bedero, i volontari che si o curano del mantenimento della Linea Cadorna e un’amministrazione che dà un supporto per l’iniziativa. Un mix virtuoso che ha dato la possibilità a metà agosto di poter ascoltare musica popolare nel cuore delle trincee scavate nella roccia all’interno della Linea Cadorna a Brezzo di Bedero.

Da tempo un gruppo di volontari di cui fa parte Dario Colombo, ex consigliere comunale e assessore, si occupano di mantenere viva la testimonianza del passato attraverso attività sul territorio, iniziative culturali – come le rievocazioni in costumi storici – e accompagnamenti. Ma queest’anno grazie all’impegno di un villeggiante di Zurigo, Felix Karrer, è stato possibile realizzare il 17 agosto un concerto a cui hanno partecipato circa 150 persone, mai così tante fra i camminamenti mai impiegati, salvo nella zona del san Martino, per combattimenti.

Una linea diventata «di pace» che si è arricchita quest’anno di questa nuova iniziativa che, spiegano gli organizzatori, potrà venir replicata anche la prossima estate, dopo la «prova» appena portata a termina. Spiega Dario Colombo, animatore e volontario del gruppo che ha «adottato» assieme ad altri suo concittadini un tratto della linea: «Un’iniziativa riuscita grazie alla presenza di molti attori che si sono dati da fare assieme a noi, come Associazione carabinieri in congedo e Protezione civile. Gli utenti hanno molto apprezzato la navetta per il trasporto, il rinfresco, e l’illuminazione speciale allestita nelle cannoniere. Alla fine, ancora una volta, hanno vinto convivialità e socializzazione tra persone del posto e stranieri in un luogo nato per la Guerra».