Filastrocche elementali: presentazione del libro e laboratorio di pittura tattile con l’autrice

Il Museo Civico Floriano Bodini, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Gemonio “Gemonio XmaShow”, propone nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, in collaborazione con TraRari TIPI, la presentazione del libro Filastrocche Elementali di Claudia Benicchio e a seguire il laboratorio gratuito di pittura tattile per bambini dai 4 ai 10 anni condotto dall’autrice stessa.

Claudia Benicchio, ceramista, guida museale, illustratrice, acquarellista botanica, lavora in un laboratorio artistico di Bergamo Alta “La vetrina di Porta Dipinta” e organizza laboratori per scuole e biblioteche e associazioni, crea progetti di team building in campo artistico ludico esperienziale.

Le tavole di questo libro sono state realizzate con tre materiali: pastelli secchi, pastelli acquerellabili e acquerello, che dialogano fra loro alla ricerca dell’armonia e dell’equilibrio pur mantenendo ognuno le proprie caratteristiche.

Filastrocche Elementali (grafica di Flai Graphic Design) è un libro innovativo, bellissimo da guardare, piacevole da leggere e da ascoltare e con una parte bianca dedicata alla libera interpretazione.

Dal punto di vista psicopedagogico la filastrocca è il risultato della somma di rima e ritmo e nel mondo del bambino il ritmo è dappertutto, è nel giorno e nella notte, nell’alternanza delle stagioni, nella comunicazione fatta di sguardi e di gorgheggi con la figura di riferimento, nei battiti del cuore. Le filastrocche di questo libro scritto e illustrato da Claudia Benicchio, professionista d’arte applicata al mondo dell’infanzia, ci tengono per mano giorno dopo giorno e ci portano, attraverso l’immaginazione, negli elementi della natura.

In compagnia di gnomi, farfalle, bruchi e salamandre si entra giocando nell’universo della fantasia e del colore.

In occasione della presentazione del libro e del laboratorio, è possibile visitare la mostra in corso al Museo “Floriano Bodini, Giuseppe Guerreschi. Il ritratto” a cura di Caroline Vezzani e Luca Pietro Nicoletti.

Prosegue con questa iniziativa il progetto del Museo Civico Floriano Bodini dedicato al Realismo Esistenziale e alla Nuova Figurazione. La mostra, cui si affiancherà il volume omonimo a cura di Sara Bodini e Luca Pietro Nicoletti per la collana “Archivi di Nuova Figurazione”, raccoglie opere – in ampia parte provenienti da collezioni private e da decenni non esposte al pubblico – prodotte da Bodini e da Guerreschi tra il 1951 e il 1975. Si parte dunque dalle giovanili premesse del periodo che li vedrà compartecipi nel movimento del Realismo Esistenziale per giungere all’esaurirsi di questa esperienza e all’aprirsi per entrambi gli artisti di una nuova e personale fase di ricerca.

FILASTROCCHE ELEMENTALI

Presentazione del libro di Claudia Benicchio e laboratorio pittura tattile per bambini dai 4 ai 10 anni

DOMENICA 12 dicembre dalle ore 14 alle 15

Evento a ingresso gratuito (con Green pass per i maggiori di 12 anni) con prenotazione necessaria scrivendo a didattica.museobodini@gmail.com oppure 339 7596939 entro venerdì 10 dicembre

Il Museo Civico Floriano Bodini è in via Marsala, 11 a Gemonio.

