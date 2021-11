Fontana: “Invito i cittadini a prenotare la dose booster”

« Invito i cittadini che già ne hanno o, a breve, ne avranno diritto, a prenotare la terza dose del vaccino. E mi riferisco, in particolare, a chi ha ricevuto il ‘richiamo’ 6 mesi fa e potrà quindi ricevere la terza dose iscrivendosi sulle piattaforme digitali».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul tema della terza dose estesa ai cittadini tra i 40 e i 60 anni. «Lo dicono gli scienziati: la terza dose – ha aggiunto Fontana – è il completamento della fase vaccinale e quindi il mezzo attraverso cui si ottiene una copertura immunitaria che dovrebbe durare anni. Di conseguenza è molto importante che si porti a termine questo ciclo vaccinale».

Attualmente, Regione Lombardia non ha ancora dato disposizione per prenotare la terza dose attraverso il portale di Poste per chi è nella fascia 40-59 anni. ( come ci si prenota)