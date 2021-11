A Germignaga approvata la convenzione del servizio associato di igiene urbana

Nella serata di ieri, 29 novembre, in consiglio comunale a Germignaga è stato approvato il testo della convenzione del Servizio associato di Igiene Urbana con Comunità Montana.

«Approfitto di questo per una importante precisazione, visto l’imminente avvio del nuovo servizio – spiega con un post su Facebook il sindaco della cittadina, Marco Fazio – l’utilizzo di sacchi e contenitori con chip RFID non serve a determinare la tariffa individuale del singolo utente, ma a determinare le pesate per ogni comune, sulla base delle quali verranno ripartiti i costi di smaltimento delle frazioni (ripeto ripartizione che allo stato attuale, avverrà per comune) Spero che questa informazione possa essere diffusa – continua – in modo da evitare comportamenti errati come quello del “sacchetto nel contenitore altrui” nella convinzione di poter ottenere così un vantaggio economico privato».