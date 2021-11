Giornata dedicata agli studi bioarcheologici dei reperti del museo di Villa Mirabello

Dal 2017 l’Università dell’Insubria, Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita (Dbsv), e il Comune di Varese hanno intrapreso congiuntamente un’attività di catalogazione e ricerca sul patrimonio archeologico dei Musei Civici di Varese finalizzate a garantire l’avanzamento degli studi sul territorio varesino, la sua valorizzazione e la diffusione della sua conoscenza.

Per diffondere i risultati dei lavori condotti in questi anni, l’Università dell’Insubria organizza, con il patrocinio del Comune di Varese, una giornata di studi che si terrà sabato 27 novembre nella sala Giuseppe Montanari a Varese. Gli interventi verteranno sugli studi bioarcheologici dei reperti del museo e le metodologie di esame dei resti umani, illustrate tramite esempi pratici sui casi studio relativi al territorio varesino condotti dal Gruppo di ricerca in Osteoarcheologia.

La giornata avrà inizio alle ore 10 con l’apertura dei lavori e con i saluti istituzionali da parte delle autorità: il sindaco di Varese Davide Galimberti; l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia; il direttore dei Musei Civici Daniele Cassinelli; Barbara Cermesoni, Conservatore Archeologo dei Musei Civici; Marta Licata, Roberta Fusco, Omar Larentis, lChiara Tesi ed Enrica Tonina del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita dell’Università dell’Insubria.

Parteciperanno inoltre come relatori: Stefano Moalli dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Elisabetta Moroni dell’Università degli Studi di Pavia e alcuni degli studenti dell’Università dell’Insubria che si stanno occupando dello studio di resti umani da siti archeologici del territorio scavati dall’Università dell’Insubria su concessione ministeriale. Lo studio è stato possibile grazie a finanziamenti di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La Giornata di Studi è dedicata al pubblico, a tutti gli appassionati e interessati e agli studenti universitari. La partecipazione all’evento è gratuita ed è necessaria la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Prenotazione obbligatoria mediante all’indirizzo roberta.fusco@uninsubria.it