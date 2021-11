I comuni dei Laghi di Monate e Comabbio candidati a Comunità europea dello sport

I comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Travedona Monate, Ternate e Varano Borghi, con Vergiate comune capofila, hanno presentato la candidatura del proprio territorio chiamato “Terra dei 2 Laghi” a Comunità europea dello sport per il 2024 a Aces Europe. I dettagli della candidatura saranno presentati in occasione di una conferenza stampa in programma a Vergiate in sala polivalente venerdì 26 novembre alle 18.30 (green pass obbligatorio).

Aces Europe è un’associazione no profit con sede a Bruxelles, che dal 2001 consegna il premio di Capitale europea dello sport alle città che si distinguono per l’impegno nella promozione delle attività sportive. Negli anni successivi, l’associazione ha assegnato riconoscimenti anche alle realtà più piccole. È il caso del premio Città europea dello sport (per comuni sopra i 25.000 abitanti), Comune europeo dello sport (per comuni sotto i 25.000 abitanti) e Comunità europea dello sport (destinata a unioni di più comuni).

«Da diversi anni – spiegano gli amministratori – i comuni dei Laghi di Comabbio e Monate realizzano attività di carattere sociale, socioassistenziale, di valorizzazione del territorio sotto l’aspetto ambientale, naturalistico, storico-architettonico, culturale e sportivo per favorire il miglioramento della qualità della vita delle comunità e di coloro che visitano questa importante realtà lombarda. Il riconoscimento del titolo avrebbe innegabili ricadute per la promozione turistica del territorio, valorizzando il mix sport, ambiente e cultura».