La magia del Natale torna a Villa Buttafava

Sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle 10.00 alle 19.30, a distanza di due anni dall’ultima edizione (causa Covid), torna Natale in villa, il mercatino di Natale di villa Buttafava, giunto alla sua tredicesima edizione.

L’ ingresso è come sempre gratuito. Sarà necessario essere muniti di green pass* per accedere e sarà possibile prenotare l’ingresso al mercatino, scegliendo l’orario di visita preferito. In questo modo si eviteranno lunghe code e assembramenti in alcuni orari, permettendo ai visitatori di effettuare le loro compere in tutta tranquillità.

Per tutti i dettagli e per prenotare visitate il nuovo sito www.nataleinvilla.it (Prenotazione vivamente consigliata ma non obbligatoria)

Quale migliore occasione di poter fare gli acquisti dei regali di Natale in un solo luogo, in un solo giorno e in un’atmosfera magica e suggestiva, in mezzo a tante bancarelle, all’aperto e al chiuso?

Anche quest’anno ci sarà “il villaggio degli elfi” curato da AVIS Cassano Magnago, con la presenza di Babbo Natale in persona ( dalle 15.30 alle 18.30), a disposizione dei bambini per una foto e per ritirare le loro letterine e il “truccabimbi” (sabato dalle 15.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00).

Sabato pomeriggio suonerà la banda di Crenna “la Concordia” e domenica pomeriggio il coro “Armonico InCanto”.

Come sempre a disposizione una navetta gratuita che partirà da via Trento 20 per portare le persone in cima alla salita, davanti all’ingresso della villa (servizio sospeso dalle 13.00 alle 14.00).

Vi aspettano 90 espositori, posizionati all’interno e all’esterno della villa, con stand di artigianato, prodotti naturali, decorazioni, presepi, borse, tovaglie, collane e molto altro.

Per il settore alimentare troverete stand di prodotti tipici, formaggi, salumi, castagne, birra, miele e tante altre golosità.

Ci saranno anche varie associazioni con le loro proposte.

Durante tutto il giorno sarà attivo il servizio bar e ristoro.

Alcune bancarelle sono dotate anche di POS o pagamenti digitali.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, essendo anche al coperto.

Verrà istituito un senso unico in via Trento e il divieto di sosta lungo la salita della villa. La strada verrà chiusa nei momenti di maggiore affluenza, con accesso a piedi o con la navetta.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 3483125019 oppure 0331207821 o ancora scrivere a info@villabuttafava.it

*Per chi avesse bisogno di fare il tampone, è stata stretta una convenzione con la Farmacia Comunale 1 di Cassano, in via Marconi 98 – vicino al Tigros.

Sabato 27 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, al costo di 15 euro.

Si consiglia di prenotare allo 0331-200340, specificando che è per visitare il mercatino di Natale.