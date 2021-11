La Uyba attende Novara per il “Derby del Ticino” e sogna l’aggancio in classifica

Domenica 28 novembre alle e-work Arena di Busto Arsizio, si accende la sfida tra Unet e-work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara (inizio partita ore 17.00; apertura casse e cancelli ore 15.30), una delle più attese dell’intera stagione sotto rete.

Il “derby del Ticino” quest’anno sarà ancora più vivace vista la posizione in classifica delle due formazioni; in caso di vittoria le biancorosse raggiungerebbero le piemontesi al secondo posto in classifica. Altro elemento sul piatto è la curiosa e interessante sfida in famiglia tra Caterina e Lucia Bosetti che metterà in difficoltà papà Beppe e mamma Franca Bardelli.

La formazione di coach Musso arriva alla partita con il morale alto, dopo il rotondo successo in CEV ai danni delle belghe del Gent e decisa a provare “rubare” il secondo posto in classifica alle piemontesi. Dall’altra parte coach Lavarini – ex biancorosso – vuole i tre punti per restare nella scia di Conegliano e potrà contare sulla regia di Hancock, in diagonale con Karakurt. Al centro la coppia Chirichella – Washington e in attacco il braccio di Daalderop e dell’albizzatese Caterina Bosetti. A difendere il campo la giovane e talentuosa Fersino, subentrata a inizio stagione a Stefania Sansonna, che ha lasciato la pallavolo per diventare mamma.

A presentare la partita, la regista biancorossa Jordyn Poulter, a sua volta attesa a un derby a stelle e strisce in regia con la connazionale Hancock, sua compagna alle Olimpiadi di Tokyo dove gli USA hanno vinto l’oro: «Sarà una gara difficile: il campionato italiano ha un livello molto alto e Novara sarà un bel banco di prova per noi. Sarà anche un match divertente: lo è sempre quando ti confronti con una squadra così forte e nella quale ci sono anche tue amiche: nel mio caso ci sono Hancock e Washington, mie compagne in nazionale, per Lucia Bosetti ci sarà la sorella Caterina: sono tutte curiose sfide nella sfida».

Unet e-work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Igor Gorgonzola Novara: 1 Imperiali, 4 Herbots, 5 Montibeller, 7 Battistoni, 8 Fersino (L), 9 Bosetti C., 10 Chirichella, 12 Hancock, 13 Bonifacio, 15 Washington, 17 Costantini, 18 D’Odorico, 19 Dallderop, 99 Karakurt. All. Lavarini.

Il programma (9a giornata di andata)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991 (sabato 27, ore 20.30, diretta Rai Sport);

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara; Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze; Bosca S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza; Delta Despar Trentino – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia; Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (Domenica 28, ore 19.30, diretta Sky Sport Arena).

Classifica: Conegliano 24*; Novara 20; Scandicci, Monza, BUSTO A. 17; Firenze, Chieri 14*; Casalmaggiore 9; Bergamo 8; Cuneo, Perugia 7; Vallefoglia, Roma 6; Trentino 5.

*una partita in più.