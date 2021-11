L’Arsaghese diventa Scuola Calcio Élite

Da ieri, con la certificazione della FIGC, la ASD Arsaghese è diventata Scuola Calcio Élite, il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società di Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per ottenerlo la società ha dimostrato di essere conforme agli alti requisiti richiesti.

«Attraverso il riconoscimento – commentano da Arsago Seprio – la nostra società può così garantire un ottimo livello di qualità per quanto riguarda gli allenatori, le attrezzature, le metodologie, i progetti e gli ambienti in cui i bambini e i ragazzi giocano. Garantisce standard alti ed attenti a tutti, secondo i criteri della federazione. Qui trovi l’elenco completo delle Scuole Calcio Élite in tutta Italia».

«Fra i requisiti richiesti dalla FIGC come scuola calcio, soddisfatti dalla nostra società – proseguono i dirigenti -, c’è la divulgazione della “Carta dei Diritti del Bambino” . Essere Scuola Calcio Élite vuol dire anche impegnarsi nell’attività formativa e educativa dei bambini e dei ragazzi. Vuol dire affidare ogni squadra ad un tecnico in possesso di qualifica federale UEFA. Vuol dire impegnarsi in un progetto sociale sul territorio, noi abbiamo scelto F.A.R.E. un progetto europeo che promuove l’inclusione delle diversità contro le discriminazioni del razzismo. Vuol dire aggiornare costantemente i propri responsabili con corsi informativi organizzati a livello territoriale».

Sono state confermate Scuole Calcio Élite in provincia di Varese: Besnatese, Torino Club “Marco Parolo”, Gallarate Calcio, Morazzone, Varesina, Solbiatese, Sestese e Gavirate.