Legnano Basket batte Vigevano (69-58) e torna a sognare un posto per la Coppa Italia

Legnano – Vigevano 69-58 (26-12, 39-30, 57-44)

Vola sulla rampa di lancio della serie B l’aeroplanino del presidente legnanese Marco Tajana. Non può che essere così dopo la straordinaria prova dei Knights che superano in ogni parte del campo e del… referto la capolista Vigevano, arrivata al PalaBorsani con tutti i sacri crismi della squadra (quasi) imbattibile. Punteggio sempre dalla parte dei legnanesi, arrivati ripetutamente anche a un +17 che la dice lunga sul divario, odierno, tra i due roster.

Ancora una volta Marino fa la voce grossa con 19 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, seguito da Terenzi (19 punti, 4 rmbalzi e un assist). Bianchi al rientro ha fatto avere il suo contributo con 10 punti e 7 rimbalzi.

Vigevano (Gatti 15 punti e Peroni 11) ha provato a ricucire in vari momenti il divario, ma non ha mai dato l’impressione di essere in serata, come invece, e purtroppo per Legnano, lo era stato Piombino.

Così Tajana a fine gara…. sceso dalla cabina di pilotaggio: «Una grande vittoria. Faccio i complimenti al pubblico: stasera è stato fantastico rivedere il Pala Borsani pieno. I ragazzi hanno giocato bene con una buona difesa. Vigevano è una squadra tosta. I nostri sono stati avanti tutta la partita. Obiettivo è restare primi in classifica e arrivare alla Coppa Italia. Avanti tutta».

Il gm Basilico: «Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere. Siamo riusciti a lasciarci alle spalle tutto quello che è accaduto e le due sconfitte. Abbiamo battuto una pretendente in classifica che arrivava da una vittoria con trenta punti contro Pavia. Complimenti alla cornice di pubblico: ci ha aiutato. A questo punto continuiamo a lavorare così: a Varese un’altra sfida importante».

38′ – Terenzi da 3 (69-54)…. Legnano può incominciare a festeggiare 69-56

37′ – Time out Legnano, che si sta caricando di falli. Ancora errori soprattutto sotto entrambi i canestri e nuovo time out Legnano

35′ – Nuovo strappo di Vigevano che ci riprova a tornare sotto (67-52)

32′ – Cepic e Marino portano Legnano sul 62-48, poi la bomba di Leardini (65-48)

Terzo quarto: Legnano – Vigevano 57-44

29′ – Vigevano torna a farsi pericoloso e accorcia lo svantaggio (53-44)

27′ – Leardini riporta Legnano a +14 (51-37)

25′ – Bianchi torna a segnare e poi ancora Marino (49-32), Legnano scatta in avanti con un +17

22′ – Tanti errori da entrambe le parti, poi primi punti nel quarto per Legnano con Marino (41-30), che mette anche la bomba da 3 (44-30)

Secondo quarto: Legnano – Vigevano 39-30

Terenzi con 15 punti, 2 rimbalzi e un assist è l’uomo partita per Legnano che viaggia al 46% dal campo. Vigevano replica con Gatti (11 punti e 3 rimbalzi), poco sopra al 30% nelle realizzazioni.

19′ – Vigevano torna a farsi sotto (35-28). A 5″ dalla fine del quarto 39-30. Time out Legnano

17′- Errori da una parte e dall’altra, poi il canestro di Terenzi da lontanissssimo (35-24)

15′ – Legnano in confusione e Vigevano ne approfitta: 26-21. Terenzi da 3 e Legnano respira (31-21)

13′ – Parziale di 7-0 per Vigevano e time out Legnano

12′ – Il punteggio cambia con i tiri liberi di Vigevano (26-14)

Primo quarto: Legnano – Vigevano 26-12

Terenzi (7 punti) e Marino (6) i migliori realizzatori per Legnano che resta al 60% dal campo. Vigevano sale al 30% con i 5 punti di Ferri

8′ – Solaroli e Leardini in campo. Momento favorevole a Vigevano che riduce lo svantaggio (18-10)

6′ – Legnano oltre il 70% dal campo, Vigevano fermo al 25% (16-3)

4′ – Con la tripla di Casini Legnano si porta a +9 (12-3). Time out ospiti

2′ – I primi punti sono di Bianchi (2-0). Marino dalla lunetta e Legnano avanti 5-3

Quintetti

Legnano: Terenzi, Bianchi, Marino, Casioni, Cepicin – Vigevano: Peroni, Gatti, Giorgi, Mercante, Procacci

Scontro d’alta quota in serie B, al PalaBorsani. Di fronte Legnano Basket e Vigevano. Due squadre candidate sicuramente ai playoff e, per gli ospiti, addirittura alla promozione.

Partite

Sabato 20

Libertas Livorno – Paffoni Fulgor Omegna 86-85

3G Electronics Legnano – Elachem Vigevano 69-58

Use Computer Gross Empoli – Cipir College Borgomanero 76-69

Domenica 21

Coelsanus Robur et Fides Varese – Sintecnica Cecina

S.Bernardo-Abet Langhe Roero – Mamy.eu Oleggio

Riso Scotti Pavia – La Patrie San Miniato

Solbat Piombino All Food-Enic Firenze

Unicusano Pielle Livorno – LTC Group Sangiorgese Basket

Classifica

La Patrie San Miniato, Elachem Vigevano e Paffoni Omegna 12 punti; 3G Electronics Legnano, Riso Scotti Pavia e S.Bernardo/Abet Langhe Roero 10 punti; Libertas Livorno 8; Use Computer Gross Empoli e Coelsanus Robur et Fides Varese 6; Unicusano Pielle Livorno, Mamy.eu Oleggio, All Food/Enic Firenze, Solbat Piombino, Sintecnica Cecina, LTC Group Sangiorgese Basket 4; Cipir College Borgomanero 2