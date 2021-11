Il liceo Ferraris di Varese avvia il percorso sperimentale di “liceo matematico”

Un’ora in più di matematica e una in più di fisica. Il liceo scientifico di Varese Ferraris vuole avviare una sperimentazione con il potenziamento delle sue materie regine. Già in passato, prima della riforma Gelmini, il Ministero aveva avviato un percorso sperimentale di potenziamento scientifico che veniva chiamato “PNI”. Poi la riforma ridefinì i percorsi e quella sperimentazione venne archiviata.

Il dirigente del Ferraris Marco Zago si ispira al percorso “matematico” avviato dal liceo di Salerno: « Il Ministero non prevede il “liceo matematico”, per cui parliamo di potenziamento delle due materie e vogliamo aderire al percorso del liceo salernitano. Nel primo biennio saranno un’ora in più sia per fisica sia per matematica mentre al triennio sarà una sola. La novità sta nell’approccio laboratoriale e multidisciplinare e nella collaborazione con i docenti dell’Università dell’Insubria. Questa nuova proposta didattica, realizzata all’interno dell’autonomia didattica, è finalizzata ad ampliare la formazione culturale degli studenti e a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. Saranno approfonditi contenuti di matematica in modalità laboratoriale e interdisciplinare coinvolgendo la fisica e ove possibile le scienze naturali, la filosofia e la letteratura.

Le lezioni si svolgeranno insieme ai professori dell’Università dell’Insubria e saranno connotate da una forte collaborazione tra docenti universitari e docenti del Liceo, sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione. Avverranno in orario curricolare e, in alcuni periodi dell’anno a seconda della proposta didattica, in orario pomeridiano».

La sezione del Liceo Scientifico con potenziamento di matematica e fisica, nel prossimo anno scolastico 2022/2023 sarà attivata nell’indirizzo ordinamentale, quello per intenderci che prevede anche il latino. Collaborano all’iniziativa i Professori Giorgio Mantica e Alberto Setti dell’Università dell’Insubria e il dipartimento di matematica Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese guidato dalla prof.ssa Antonella Fusi, responsabile del progetto.

Si valuterà la possibilità di estendere l’iniziativa, a partire l’a.s. 2023/2024 anche ad una sezione dell’opzione Scienze Applicate.