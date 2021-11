L’Italia non segna a Belfast, la Svizzera si qualifica per i Mondiali

Una serata amara quella di Belfast per la Nazionale italiana di calcio. Gli Azzurri, campioni d’Europa in carica, non riescono a fare breccia nella difesa dell’Irlanda del Nord e pareggiano 0-0. (foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

Un pareggio che fa felice la Svizzera che invece a Lucerna, contro la Bulgaria, vince 4-0, supera l’Italia al primo posto del Girone e si qualifica per i prossimi Mondiali di calcio.

Per gli Azzurri il biglietto per il Qatar passerà invece per i playoff che si svolgeranno a marzo, dove non si potrà sbagliare per non far riemergere gli incubi di quattro anni fa quando la Svezia vinse il doppio confronto escludendo la nazionale allenata allora da Gian Piero Ventura dai mondiali di Russia.