A Maccagno consegnati agli studenti i riconoscimenti al Merito scolastico

Sabato 30 ottobre, al Civico Museo di Maccagno, si è svolta la cerimonia di consegna dei Riconoscimenti al Merito relativi all’anno scolastico 2020/2021. Diciannove i ragazzi che hanno presentato domanda, la quale richiedeva come prerogativa almeno la media dell’otto.

A festeggiarli, con parenti e amici, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “B. Luini” di Luino Chiara, Grazia Galazzetti, e una rappresentanza di docenti. Tra questi Luisa Agomi, Arianna Sabin e Ilaria Cipolla.

«Il merito andrebbe aiutato a costruirsi fin dalla giovanissima età. La scuola dovrebbe curare il contesto e la relazione, accertarsi del punto di partenza di ciascuno e garantire ad ognuno pari opportunità», ha esordito la preside Galazzetti.

A consegnare i premi il sindaco Fabio Passera e l ‘assessore ai Servizi Scolastici Elisabetta Cornolò che ha commentato:«Sono fiera dei ragazzi di Maccagno. Nonostante la fatica di questi due anni di pandemia e DAD sono riusciti a raggiungere dei traguardi importanti e con grande entusiasmo».

Il primo premio (euro 500) per la Scuola Primaria è stato aggiudicato a Enrico Lupo Casoli; per la Scuola Secondaria di Primo Grado (euro 700) a Kea Pelucchi; per i primi tre anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado (euro 800) a Etienne Gatto; per gli alunni frequentanti il quarto e quinto anno (euro 1.000) a Gaia Fazio.

«Un bel segnale del profondo legame tra amministrazione comunale e mondo della scuola, che si è rinnovato anche quest’anno e si ripromette di ripetersi a lungo nel futuro. Bravi ragazzi, e un pensiero speciale alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti», ha concluso il sindaco Fabio Passera.

Alla fine della premiazione a tutti i partecipanti è stato consegnato il primo piccolo volume della collana “Di borgo in borgo” dal titolo “il borgo di Maccagno Imperiale”, curato da Federico Crimi.