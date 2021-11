A Maccagno secondo appuntamento della rassegna d’autunno: “La Traviata”

La “Rassegna teatrale d’Autunno” all’Auditorium di Maccagno continua con “La Traviata“ da uno studio su “La Signora delle Camelie” di Alexandre Dumas.

La pièce racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata famiglia e una cortigiana di dubbi costumi. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di Violetta. Due sono i cardini del dramma: amore e morte e intorno a questi s’aggira l’ispirazione del musicista che forse non salì mai tanto in alto nell’esprimere il dolore.

Violetta Valéry giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un giorno arriva il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne.

RASSEGNA TEATRALE D’AUTUNNO

TEATRO IN MUSICA

STORIE DI DONNE

La vita, il dramma, la musica

6 novembre 2021 – ore 21.00

AUDITORIUM DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

Attrice: Silvia Priori

Soprano: Veronica Cardullo

Testo e regia: Silvia Priori, Roberto Gerbolès

Orchestra: Ottoni Brassband 96

Direttore: Gianmarino Bonino

Produzione: Teatro Blu