Il mensile l’Informatore di Laveno Mombello compie 70 anni

Il 31 ottobre 1951 andava in stampa il primo numero del periodico L’Informatore, mensile pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello come strumento di aggiornamento e informazione per la cittadinanza.

A settanta anni di distanza, L’Assessore alla Cultura Prof. Mario Iodice, a nome dell’Amministrazione tutta, vuole sottolineare questo significativo anniversario con una serata speciale. Venerdì 19 novembre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Villa Frua verrà ripercorsa la vita della rivista che, attraverso le sue notizie e le sue fotografie, testimonia i grandi cambiamenti avvenuti nel paese dalla metà del Secolo scorso.

La serata sarà animata da due esperti di storia locale, il giornalista e scrittore Riccardo Prando e lo studioso Francesco Parnisari, i quali ripercorreranno la storia della comunità attraverso le pagine stampate.

Francesco Parnisari, in particolare, negli ultimi mesi ha compiuto un lavoro certosino di ricerca e individuazione degli avvenimenti, dei personaggi, delle associazioni che compaiono negli articoli e nelle fotografie di repertorio. Questo tipo di pubblicazione infatti, pur essendo inevitabilmente di parte, costituisce comunque un importante fonte storica per ricostruire grandi e piccoli cambiamenti di una comunità.

Per l’occasione saranno anche esposte e proiettate le fotografie di alcuni articoli storici della rivista, oltre a documenti e immagini d’epoca.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, a complemento dell’anniversario prevede di dedicare un inserto speciale nel prossimo numero della rivista con la riproduzione di alcune pagine significative. Ingresso gratuito con green pass sopra i 12 anni. Per info: tel. 0332.625555 ; email: biblioteca@comune.laveno.va.it