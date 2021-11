Il nuovo parco inclusivo di Cuvio intitolato al “baco da seta”

Un parco intitolato al “baco sa seta”, vermiciattolo amico dell’economia delle valli che un tempo fecero fortuna coi filati di pregio che svilupparono l’industria tessile.

Numerose le società del paese che erano presenti all’inaugurazione del nuovo parco giochi per

bambini a testimonianza di quanto sia stata gradita la realizzazione di questo spazio di

divertimento per i piccoli, anche spazio di divertimento che offre pure angoli di cultura e

sensibilizzazione sociale fortemente voluti dall’amministrazione comunale.

Ospiti d’onore della giornata, le scolaresche della Primaria “Mascioni” dell’Infanzia “Maggi”, i cui studenti sono stati accolti dal sindaco Enzo Benedusi.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, il primo cittadino di Cuvio ha ricordato la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, la Giornata Nazionale degli Alberi, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, tre date che ricorrono in questi giorni e che sono strettamente legate all’evento.

Si tratta di un parco inclusivo, cioè adatto anche ai bambini con disabilità con grandi giochi

che permettono l’accesso a vari livelli di abilità; vengono cosi soddisfatti i diritti dei bimbi al

tempo libero e la gioco.

È stata dunque ricordata anche la giornata degli alberi, con la piantumazione di tre giovani alberelli di gelso, il popolare “Murun”, le cui foglie sono principale nutrimento del baco da seta, per secoli allevamento di grande importanza per l’economia delle famiglie della valle.

A raccontarne quanto e come fosse importante è intervenuto Giorgio Roncari. Ed è a questo

animaletto che ha tanto contribuito a sfamare i nostri nonni che è stato intitolato il nuovo parco: una storia raccontata da alcuni pannelli posizionati nell’area verde che spiegano la storia della seta.

Poesie e brevi racconti sono stati il contributo dei ragazzi della Primaria offerti per l’occasione

Dopo la piantumazione dei tre tipi di gelso, bianco rosso e nero, l’attenzione è passata alla

panchina rossa: il consigliere Lucia Margherini ha commemorato la giornata Contro le

Violenza alle Donne.

Come approfondimento al problema è stato proposto il lavoro svolto come tesina per la licenza media da Lisa Roncari di Cuvio. Lisa, impegnata con lo studio, non ha potuto essere presente ed è intervenuta la mamma Francesca Bozzoli a presentare il lavoro sviluppato da Lisa sul problema della violenza contro le donne.

Al termine il saluto del sindaco e l’invito ai bambini ad usare il parco per giocare divertirsi

ma anche di averne cura e tenerlo in ordine.