Pareggio a reti bianche tra Pro Patria e Seregno

Inizia con uno 0 a 0 e pochissime emozioni la nuova era della Pro Patria sotto il segno della cordata napoletana Sgai. Nei 90 minuti validi per la quindicesima di campionato né i tigrotti di Busto Arsizio né gli spartani del Seregno sono riusciti infatti a trovare la rete anche a causa del ritmo partita continuamente spezzettato dal direttore di gara Pascarella che si è visto costretto ad estrarre ben 8 cartellini, di cui un rosso diretto ad Aga per una qualche parolina di troppo nei minuti finali del match.

Sotto lo sguardo del neopresidente Citarella, affiancato da Patrizia Testa, la Pro Patria non è tuttavia riuscita ad approfittare della superiorità numerica, andando a sbattere contro il muro dei brianzoli. Il pareggio ad ogni modo ferma la striscia negativa di due sconfitte per i bustocchi che in classifica salgono a 15 punti.