Prina: «Importante oggi non subire gol, ma vogliamo fare di più»

Prina 1: «C’è da fare una distinzione molto forte tra il primo e il secondo tempo: nei primi 45 minuti abbiamo giocato in modo troppo contratto portandoci ancora dietro le situazioni dell’ultimissimo periodo. Siamo andati dietro al loro modo di giocare, alle palle sporche e alle troppe palle inattive concesse. Nel secondo tempo abbiamo fatto un altro tipo di partita, pur creando troppo poco, siamo comunque riusciti a scrollarci di dosso la paura delle ultime gare».

Galleria fotografica Pro Patria - Seregno 20.11.2021 4 di 35

Prina 2: «Seregno una squadra con ottimi giocatori che però non ti fanno giocare o ti fanno giocare male. È chiaro che vogliamo essere di più di quello che siamo stati oggi ma io penso e sono convintissimo che la squadra sa di poter essere di più. Oggi era importante non subire gol e muovere la classifica: avevamo bisogno di toglierci di dosso un paio di partite dove veramente siamo stati penalizzati».

Prina 3: «Con la rosa al completo ci saranno più armi a disposizione. Arriveremo a fare meglio dal punto di vista della qualità del gioco e di conseguenza del risultato ma anche bisogna leggere il momento che non è facile. Il campionato è molto equilibrato: siamo tante squadre lì, appaiate, e bisogna essere sapere che anche un punto può essere importante. La differenza tra la testa e la coda è infatti molto sottile e tutte le partite sono piede di insidie, tutte le partite sono degli spareggi da interpretare mentalmente e tatticamente nel modo giusto. Il rovescio della medaglia è il fatto di potersela giocare veramente con tutte».

Boffelli «Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile contro il Seregno. Noi dovevamo trovare le nostre certezze, soprattutto dietro, con l’obiettivo di non prendere gol. Perché per vincere le partite, soprattutto alla Pro Patria serve non prendere gol. Il momento più particolare nelle 100 gare da tigrotto? Ci sono state partite che mi ricorderò per sempre come la vittoria di Pisa, un ricordo indelebile, o la vittoria del derby a Novara all’ultimo minuto, speriamo di farne altrettante».

Bertoni «Orgoglioso di aver raggiunto quota 100 partite con la maglia della Pro Patria, una società storica con cui ho condiviso gli ultimi 4 anni. Siamo come una famiglia, mi trovo molto bene e sono molto contento. Adesso però bisogna guadare al futuro, e spero quindi di poter fare altre 100 partite. C’è ancora da migliorare sotto tanti aspetti, fa parte di un percorso di crescita. Come diceva Andrea (Boffelli) oggi era fondamentale mantenere la rete inviolata per trovare solidità e ripartire a lavorare su quelli che sono i nostri principi».