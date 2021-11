Ristorni: i sindaci di frontiera chiedono di aumentare la quota d’impiego per la spesa corrente

Aumentare la quota di impiego dei ristorni frontalieri per coprire i costi della spesa corrente: inizia questa settimana il dibattito in Senato sulla Legge di Bilancio 2022 e la richiesta arriva da Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa a nome dei sindaci e degli amministratori dei Comuni Italiani di Frontiera.

«Chiedo ai parlamentari che rappresentano i territori di confine l’intervento affinché i Ristorni per gli anni 2020 e 2021, coincidenti con la grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, ristorni che saranno versati ai Comuni nel 2022 e 2023, possano essere impiegati in parte corrente nel limite massimo del 50% dell’importo annualmente attribuito, anziché del 30%, come regolamentato attualmente».

Già con la Finanziaria 2004 si approvò l’aumento dal 10% al 30% del limite di utilizzo in parte corrente.

«Dalla interpretazione dell’accordo firmato a Roma il 3 ottobre 1974, non appare necessaria, per

attuare tale richiesta, una modifica dell’accordo stesso, richiesta che può quindi essere inserita

nella Legge di Bilancio 2022, senza nessun maggior costo per lo Stato», scrive Mastromarino.

«E’ evidente a tutti come questa disposizione straordinaria permetterebbe ai Comuni di far fronte alle differenti e contingenti esigenze manifestatesi durante la Pandemia proprio negli anni 2020 e 2021, rivelandosi tra le misure decisive per la ripresa economica dei nostri territori», conclude il rappresentante dei sindaci di frontiera.