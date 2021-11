Via Saronnese a Castellanza, l’infermiera chiede una rotonda: “Troppo traffico quando ci sono emergenze”

Buongiorno,

sono Milena, infermiera professionale del blocco cardioendovascolare e di cardiochirurgia di Legnano. Vi scrivo per segnalarvi il grave problema del traffico sulla Saronnese causato dalla mancate creazione della rotonda dopo il discount Lidl. Quando vengo chiamata per un’urgenza non riesco ad arrivare velocemente in Ospedale e, credetemi, non è una bella cosa soprattutto per il paziente che arriva con un infarto. Il problema non è solo mio ma anche delle ambulanze che rimangono incastrate nel traffico.

Grazie e cordiali saluti

A tale proposito segnaliamo che l’amministrazione comunale di Castellanza ha previsto nella variante al documento di piano di Pgt che la rotatoria sulla Saronnese venga realizzata con la riqualificazione dell’area ex gas auto.