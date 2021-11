Sciopero arcobaleno, Giovani Democratici di Varese soddisfatti dell’adesione

Centinaia di ragazzi fuori dalle scuole superiori a Casbeno e Masnago hanno accolto con entusiasmo lo “sciopero arcobaleno”, iniziativa dei Giovani Democratici di Varese contro l’affossamento del DDL Zan. I giovani dem questa mattina hanno infatti distribuito circa mille mascherine color arcobaleno ed altrettanti volantini informativi agli alunni che si stavano recando a scuola.

«Siamo molto soddisfatti della nostra iniziativa, i ragazzi delle superiori sono molto sensibili a questa tematica e stamattina ne hanno dato dimostrazione interessandosi alla nostra iniziativa, chiedendoci informazioni e fornendoci i loro pareri. L’Italia più giovane aperta e progressista non si sente rappresentata dagli applausi dell’ala destra del Senato seguiti all’affossamento del DDL Zan; stamattina abbiamo dimostrato per l’ennesima volta che esiste un’Italia migliore e non ci arrenderemo fin quando non avremo vinto questa ed altre battaglie per i diritti civili, sociali ed economici di tutte le categorie più svantaggiate» – è il commento dei Gd.