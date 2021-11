Scontro tra auto e furgone tra Busto Arsizio e Cassano, due feriti

Un’auto e un furgoncino si sono scontrati in via per Cassano attorno alle 8,30 di questa mattina, martedì, a Busto Arsizio. Due persone sono rimaste ferite, un uomo di 33 anni e uno di 49. Più preoccupanti le condizioni del conducente del furgoncino che è stato estratto dalla parte anteriore del mezzo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Busto Arsizio che ha chiuso il tratto di strada in ingresso verso Busto Arsizio, consentendo solo il flusso verso Cassano Magnago. Da una primissima ricostruzione sembra che almeno uno dei due mezzi viaggiasse a velocità sostenuta.