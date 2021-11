“Seba, se ci senti, siamo la tua famiglia“, l’appello a Chi l’ha visto per Sebastiano Bianchi

«L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato domenica sera: ha fatto la doccia e ci ha salutati».

In silenzio, speranzosi, i giocatori del Legnano Basket hanno lanciato un ulteriore appello per ritrovare Sebastiano Bianchi, il giovane di 29 anni che è sparito dalla domenica scorsa e per il quale sono i corso le ricerche nelle acque del lago Maggiore a Pallanza dove è stata ritrovata la sua auto.

Del fatto si è occupata la trasmissione Chi l’ha visto? e dallo studio è stato letto anche il messaggio del fratello di Sebastiano che sui social aveva dato notizia che le telecamere di sorveglianza della zona avevano ripreso immagini sfocate di un possibile incontro con una persona la sera della sparizione.

Cos’è successo? Con chi si è incontrato Sebastiano? Un mistero. Anche alla luce del fatto che il giovane non aveva dimostrato segni di particolare instabilità o inquietudine nei giorni precedenti.

Lo ha spiegato l’allenatore dei Knights Riccardo Eliantonio: «Domenica sera eravamo tutti sorridenti, anche se la tensione era alta perché rivolta al derby. Ma non c’era nulla di strano. Speriamo tutti di rivederlo entrare dalla porta come è successo negli ultimi tre mesi»