Affaticato, ma in buone condizioni. Sotto shock per quanto accaduto, ma sano e salvo accolto dai suoi famigliari: Sebastiano Bianchi è tornato a casa.

Ha il sapore di una storia a lieto fine la vicenda che teneva le comunità di due città, Legano e Verbania, col fiato sospeso per uno sportivo di 29 anni sparito da giorni.

Da quando, dopo lo spogliatoio di domenica scorsa al termine della partita di serie B per la squadra in cui gioca, Legnano basket, non si hanno più avute sue notizie fino alla svolta clamorosa di questa note, come riporta il quotidiano La Stampa.

Sebastiano sta bene ed è tornato a casa dai suoi parenti, forse anche dopo aver visto l’appello diramato dai suoi stessi compagni di squadra mercoledì sera a Chi l’ha visto? che seguiva di poche ore il post sui social del fratello che citava di una seconda auto vista poco prima della sparizione nei pressi del luogo in cui è stata lunedì ritrovato il mezzo di Sebastiano, nei pressi di Villa Taranto, a Pallanza.

«La notizia arrivata all’alba dal papà di Seba ci riempie di una gioia indescrivibile – il commento del presidente Marco Tajana -. E’ la conferma di come il nostro ambiente sia davvero una famiglia. Con l’appello di ieri sera è emersa la nostra coesione, l’unione di chi vive lo sport in maniera profonda. Adesso, dobbiamo ritrovare anche Bianchi giocatore, ma è il problema minore. Importante è il suo ritorno a casa».