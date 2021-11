Si ribalta con l’auto sulla provinciale del lago di Como

Un giovane di 20 anni è finito all’ospedale Sant’Anna di Como nella mattinata di oggi, 3 novembre vittima di un incidente stradale.

Il ragazzo stava viaggiando solo nella sua auto lungo la strada provinciale 583 che costeggia il Lario in direzione Nord e il veicolo sul quale viaggiava sembra abbia perso il controllo per finire ribaltato in un giardino all’altezza di Torno.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Como.

L’incidente è avvenuto attorno alle 10.50 e hanno operato anche i carabinieri di Como.