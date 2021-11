Sicurezza informatica e aziende. Se ne parla a Saronno il 2 dicembre con Faberlab

“Cyber Security: proteggere il business dell’azienda” è il titolo dell’incontro gratuito dedicato alle imprese che si terrà giovedì 2 dicembre alle ore 18 all’Office Station di Saronno nella sede di Faberlab, l’hub di prototipazione industriale di Confartigianato Imprese Varese.

L’incontro sarà a cura di Angelo Bongio, innovation manager di Artser e Cristian Cassina, chief executive officer di Noratech. Al termine del confronto a due, le protagoniste torneranno ad essere le imprese con le loro domande.

L’incontro si terrà dalle 18 alle 20 nella sede di Faberlab (Office Station – via Ferrari 21, Saronno – Sala lounge, terzo piano, scala C).

“C’è una pandemia informatica che ogni giorno colpisce al cuore il business di centinaia di imprese: è la pandemia dei cracker, i pirati informatici che assaltano i sistemi aziendali derubando dati, fatture, scadenze, database, preventivi, progetti e tutto ciò che può essere monetizzato in richieste di riscatto e guadagno subdolo – spiegano da Faberlab -. Con il crescere della digitalizzazione nelle imprese, la sicurezza informatica è un tema sempre più centrale nelle imprese”.

“Aumentano i casi di ransomware, di attacchi alle imprese – continuano dall’hub -. Diventa necessario implementare attività di “cybersicurezza”, finalizzate all’aumento della sicurezza informatica per fronteggiare attacchi mirati a comprometterne il corretto funzionamento e le sue performance dei sistemi informatici. In essa sono coinvolti elementi tecnici, organizzativi, giuridici e umani. Per valutare la sicurezza è solitamente necessario individuare le minacce, le vulnerabilità e i rischi associati agli asset informatici, al fine di proteggerli da possibili attacchi (interni o esterni) che potrebbero provocare danni diretti o indiretti di impatto superiore a una determinata soglia di tollerabilità (es. economico, politico-sociale, di reputazione, ecc…) a un’organizzazione”.

Per iscriversi all’evento:

https://www.impreseterritorio.org/it/approfondimenti/news/pirati-informatici-siamo-tutti-nel-mirino-al-faberlabil-2-dicembre-l-incontro-per-difendere-dati-e-business.html