Fuori strada a Gravesano, ferito un 66enne

Grave incidente oggi poco dopo le 8.30 a Gravesano: un 66enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita.

L’uomo, proveniente da Arosio, circolava in discesa sulla strada cantonale in direzione del centro paese. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla carreggiata sulla sinistra per poi terminare la sua corsa in un prato adiacente la strada.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est, i pompieri di Lugano con l’Unità di Intervento Tecnica, che mediante Libervit hanno liberato il conducente dell’auto.

I soccorritori della Croce Verde di Lugano, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 66enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire i rilievi del caso, la strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 12.30.