Una trasferta a Milano per ascoltare Cajkovskij

Gli Amici della Lirica Francesco Tamagno di Varese organizzano, nella giornata di domenica 19 dicembre, una trasferta all’Auditorium Verdi di Milano, per un concerto sinfonico con musiche di Cajkovskij: Concerto per violino ed Orchestra in Re maggiore op.35 e Sinfonia n: 1 in Sol minore op.13. Sogni d’inverno.

La partenza è prevista alle 14 dall’Ippodromo, 14,10 da Gazzada, 14,30 da Gallarate.

Prenotazioni al Numero 3403301093 o presso la sede di Via Rainoldi 14 – Varese al Lunedi e Giovedi dalle 10 alle 11,30.