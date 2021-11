Tributo a Chet Baker, il grande jazz torna al Black Inside di Lonate Ceppino

Grande serata di jazz al Black Inside di Lonate Ceppino (in via I Maggio, 2), dove mercoledì 24 novembre alle 21 in occasione della proiezione del film “Jazz Noir” del regista Rolf Van Eijk che avviene il 22-23-24 novembre nelle sale cinematografiche, viene proposto un tributo musicale a Chet Baker, di cui il film ricostruisce gli ultimi giorni di vita.

L’evento “Remembering Chet Baker” – organizzato dall’associazione Black Inside con il patrocinio di 67 Jazz Club Varese – vedrà protagonisti il musicista varesino Mauro Brunini alla tromba solista, Max Gallo alla chitarra, Achille Giglio al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria.

Dato il limitato numero di posti è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 347 5430118.

Il grande trombettista, come ricorda la foto che vi proponiamo, si esibì nel 1983 al ristorante Montallegro di Induno Olona, in un evento organizzato dai patron di Splasc(h) Record Renato Bertossi e Peppo Spagnoli.