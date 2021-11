Un varesino nella squadra nazionale di dibattito

Giulio Bernasconi entrerà a far parte della squadra nazionale di “debate” under 19. Giulio abita a Travedona Monate, frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico Ferraris di Varese e rappresenterà l’Italia ai prossimi confronti in programma per l’anno 2021/2022.

Una gara di debate vede due squadre confrontarsi su una tematica stabilita. Uno schieramento è favorevole, l’altro è contrario. Ogni squadra difende la propria posizione attraverso una discussione regolamentata. Esistono diverse categorie di “debate”. Nel dibattito “in promptu”, nessuna delle due squadre conosce il tema fino a un’ora prima della discussione. Nei dibattiti preparati, invece, i temi si conoscono con un mese di anticipo, ma solo il giorno della discussione si scopre quale posizione si deve sostenere.

Le selezioni per la nazionale si sono tenute a settembre. Ogni partecipante ha dovuto inviare un video con un proprio discorso in inglese di cinque minuti e una lettera di presentazione. I risultati si sono saputi giovedì 11 novembre. Oltre a Giulio, la squadra nazionale di “debate” sarà composta da: Lorenzo Bisceglie (Parma), Giuseppe Di Massa (California), Daniele Giove (Bari), Federico Monti (Como) ed Edoardo Perri (Como).

«Il mio primo approccio al “debate” – racconta Giulio – è stato in seconda superiore grazie a un corso introduttivo organizzato dal Ferraris. Un anno dopo, insieme alla mia squadra ho raggiunto il secondo posto alle “Olimpiadi di debate“. Ho poi partecipato a tante altre competizioni in Italia e all’estero, come alla Kranjska Gora academy in Slovenia».

All’inizio del 2019, Giulio insieme a altri tre compagni ha organizzato un corso di dibattito a livello base al liceo Ferraris, portando il numero dei membri del club da 20 a 80 (nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia). Nell’ultimo anno, la squadra del Ferraris ha ottenuto ottimi risultati in Italia e all’estero, classificandosi terza al campionato nazionale di “debate”, con tre studenti tra i migliori venti del torneo.

«Il “debate” – afferma Giulio Bernasconi – è un’attività stupenda. Partecipare a un dibattito significa doversi informare su un tema, in modo da riuscire a difendere entrambi i punti di vista. È anche una palestra per allenare le proprie abilità di “public speaking”, ma soprattutto un ottimo modo per conoscere realtà diverse e mettersi alla prova».