Una vetrina e un contest per arricchire la biblioteca scolastica del Galvaligi di Gallarate

L’istituto comprensivo “E. Galvaligi” partecipa al contest Ioleggoperchè# con una installazione artistica intitolata “Letture in relax per imparare a diventare grandi”, visibile presso la libreria Mondadori di Gallarate.

L’obiettivo del contest nazionale è costruire un futuro insieme ai libri perché “i libri, quando condivisi in una biblioteca scolastica, sono un grande tesoro per tutti noi!” . Chi vorrà contribuire ad arricchire la biblioteca scolastica dell’IC “E. Galvaligi” potrà recarsi dal 20 al 28 novembre 2021 in una delle librerie convenzionate (https://www.ioleggoperche.it/librerie ) e donare un libro alla scuola.