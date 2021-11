Vittoria di misura per il Legnano, pari Castellanzese

Basta un gol al Legnano per passare a Crema e prendersi tre punti molto importanti per restare agganciato al treno di testa del Girone B di Serie D. La Castellanzese invece pareggia 1-1 a Breno, un pari che muove la classifica per i neroverdi, che restano però nei bassifondi della graduatoria.

CREMA – LEGNANO 0-1

Un 1-0 ricco di emozioni al “Voltini”. Il Legnano si prende tre punti al termine di una gara intensa, decisa dalla rete di Beretta al 5’ del secondo tempo. Nel mezzo un’espulsione – Bertelli al 19’ del primo tempo per i padroni di casa, poi due rigori sbagliati: Ravasi non supera Ziglioli nel primo tempo, mentre nella ripresa è il giovane portiere lilla Tamma a respingere il penalty di Ferretti.

Crema – Legnano 0-1 (0-0) Marcatori: 5′ st Beretta (L) Crema: Ziglioli, Bertelli, Stanzione, Erman, Ruffini, Forni, Cocci (22′ Viviani), Bignami, Ferretti, Poledri, Rinaldini. A disposizione: Pennesi, Siciliano, Costabile, Mandelli, Beleqi, Bassoli, Ruscitto, Valenti. Allenatore: Bellinzaghi. Legnano: Tamma, Bertonelli, Moracchioli (46′ Caradonna), Bini, Bettoni, Di Lernia (81′ Barbui), Beretta (64′ Confalonieri), Bingo (59′ Barazzetta), Ravasi, Ronzoni, Gasparri. A disposizione: Russo, Barbui, Robbiati, Bertoli, Gambino, Grosso. Allenatore: Sgrò: Arbitro: Striamo di Salerno. Ammoniti: Moracchioli (L), Stanzione (C). Espulsi: 19′ Bertelli per fallo in area. Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t. Note: Ravasi sbaglia un rigore per il Legnano al 20′ pt. Ferretti sbaglia un rigore per il Crema al 10’ st.

BRENO – CASTELLANZESE 1-1

Un pari che aiuta ma non guarisce la Castellanzese, che resta sempre nelle zone basse della classifica. I neroverdi a Breno vanno sotto al 35’ del primo tempo per il gol di Brancato. Nella ripresa la squadra di mister Corrado Cotta trova la forza di pareggiare al 2’ con Mandelli ma non riesce a ribaltare il match. Al termine è un punto che sa di brodino caldo.

Breno – Castellanzese 1-1 (1-0) Marcatori: 35′ Brancato (B), 2′ st Mandelli (C) Breno: Tota, Ndiour, Tagliani, Perez (18′ st Mondini), Mauri (42′ st Triglia), Gasperoni (27′ st Tanghetti), Melchiori, Wojdyla, Brancato, Goglino (24′ st Pelamatti), Nolaschi. A disp. Serio, Negretti, Ciobanu, Cicciù, Carminati. Allenatore: Tacchinardi. Castellanzese: Cincilla, Pisan (24′ st Gazzetta), Perego, Alushaj, Micheli (32′ st Compagnoni), Chessa, Ferrandino (39′ st Braidich), Meregalli, Piran, Mandelli, Melli. A disp. Asnaghi, Sestito, Mazzola, Mei, Falzoni, Manfrè. Allenatore: Cotta. Arbitro: Maccorin di Pordenone (Cocomero di Nichelino e Cimmarusti di Novara) Ammoniti: Wojdyla (B), Pelamatti (B), Gazzetta (C), Micheli (C). Recuperi: 1’+5′.

SERIE D GIRONE B XIII GIORNATA

RISULTATI: Arconatese – Sona 1-1; Breno – Castellanzese 1-1; B. Olginatese – Sangiuliano City 0-1; Desenzano C. – Brusaporto 1-1; Caravaggio – Virtus CBg 0-0; Casatese – Ponte San Pietro 4-1; Crema – Legnano 0-1; Folgore Caratese – Vis Nova 2-1; Real Calepina – Leon 0-1; Sporting Franciacorta – Villa Valle 1-0.

CLASSIFICA: Arconatese 26; Sangiuliano City 26; Casatese 25; Desenzano C. 24; Legnano 23; Folgore Caratese 22; Sona 20; Virtus CBg 19; Brusaporto, Sporting Franciacorta, Leon 16; B. Olginatese, Breno 15; Real Calepina, Caravaggio 13; Crema, Ponte San Pietro 12; Villa Valle, Castellanzese 11; Vis Nova 10.