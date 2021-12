Alle scuole De Amicis di Castellanza l’aula museo dedicata a Gianfelice Storni

Sarà inaugurata venerdì 10 dicembre alle ore 12.00 l’aula museo dedicata alla memoria di Gianfelice Storni presso le scuole De Amicis. Insieme alla famiglia, saranno presenti il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini e l’Assessore all’Istruzione, Davide Tarlazzi.

Nell’aula museo sarà collocata la preziosa collezione di minerali, composta di circa 700 pezzi, donata dalla famiglia al Comune di Castellanza con l’espresso desiderio di esporla in un istituto scolastico cittadino. La passione del padre, Gianfelice Storni, da tramandare quindi alle nuove generazioni, avvicinando i più giovani all’affascinante mondo delle rocce e dei minerali.

«Ringrazio la famiglia Storni per il lascito. Sono sicura – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – che la scuola saprà valorizzare questo importante patrimonio donato al Comune trasferendo ai propri studenti, attraverso la conoscenza diretta, competenze e apprendimenti altrimenti di difficile acquisizione».

«Ringrazio anch’io i familiari di Gianfelice Storni – dichiara l’Assessore all’Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – per aver individuato una nostra scuola elementare come destinataria di questo lascito importante non solo per la sua natura ma anche perché testimonianza di una passione e di una dedizione che ha pervaso un’esistenza. Grazie alla collezione acquisita i nostri studenti avranno modo di godere di un’occasione in più per osservare la natura e fare di questa esperienza un mezzo d’indagine per meglio comprendere il pianeta su cui viviamo».