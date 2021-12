Aspettando Babbo Natale nel suo villaggio allestito al Castello di Monteruzzo

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Comune di Castiglione Olona presenta “Aspettando Babbo Natale”, quest’anno ancora più ricco di novità.

Organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione, in collaborazione con enti, associazioni locali ed il contributo di alcuni privati, la seconda edizione di questa iniziativa natalizia, rivolta ai bambini e alle famiglie, si terrà domenica 12 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 al Castello di Monteruzzo (in via Marconi 1).

Nello storico edificio castiglionese sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, con giochi, gonfiabili, laboratori e tanto divertimento per tutti.

Sarà inoltre possibile incontrare Babbo Natale in persona, ricevere da lui un piccolo dono e con l’occasione consegnargli direttamente la letterina con i regali che si vuol ricevere o appendere i propri desideri al magico Albero dei Desideri.

Diverse saranno le iniziative organizzate nell’arco di questa speciale giornata; dal laboratorio “The English Christmas” organizzato da Simona di USBORNE in collaborazione con la Biblioteca Civica, nel quale si potrà realizzare una bellissima decorazione da appendere all’albero di Natale, alle G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie – Lombardia che con l’attività “Natale nel Bosco” daranno la possibilità di creare un oggetto da regalare a chi si vuol bene.

Si potranno trovare le realizzazioni in ceramica Raku di Sonia Cattagnoli per un regalo natalizio a mamma, papà, nonni e zii. Il laboratorio “Morbidi Desideri”, realizzato in collaborazione con Sara Noli, ti farà divertire con materiali soffici e colorati per far volare sempre più in alto i tuoi sogni!

A soddisfare l’appetito dei più golosi ci sarà la Pasticcieria Pastori con un angolo dove gustarsi in totale relax una squisita cioccolata ed acquistare panettoni e altre delizie di loro produzione mentre, all’interno del “grande igloo”, l’Associazione Amici di Castiglione Olona allestirà uno spettacolare candy shop con tante leccornie e golosità, oltre che pop corn e zucchero filato.

Ad animare questo magico villaggio natalizio ci saranno anche i cavalli ed i cowboy del Rope’Ranch per montare in sella ad un meraviglioso cavallo o assistere (ore 15.30) alla loro dimostrazione di monta western con tanto di lazzo.

Alle ore 16.30 l’Angolo del Pane offrirà a tutti una squisita merenda per i più piccoli mentre a “scaldare” i genitori ci sarà il vin brulé al chiosco del Castello.

Nel “Villaggio di Babbo Natale” anche Havana Club e le automobili della concessionaria Desacar lungo il viale del Castello.

Gli studenti del corso di fotografia del Liceo Artistico “Don Milani” saranno lieti di scattare ai partecipanti bellissime fotografie durante l’evento.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a sabato 18 dicembre.

Per info: 0331.858301