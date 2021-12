Nuovo bando per buoni spesa e contributi per le famiglie in difficoltà a Castellanza

E’ stato pubblicato il nuovo bando per la concessione di contributi di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e dei buoni spesa. La quota assegnata dal Ministero dell’Interno al comune di Castellanza, stante il perdurare dell’emergenza economica e sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19, ammonta a 60.234,92 euro.

La misura di solidarietà è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.

Potranno beneficiare degli aiuti i cittadini residenti a Castellanza che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro o di reddito che abbiano i seguenti requisiti:

a) di avere un ISEE con valore uguale o inferiore a €. 26.000.

b) di avere un ISEE con un importo pari o inferiore ai 5.000,00 alla voce patrimonio mobiliare del nucleo

c) di avere sul conto corrente o altro strumento finanziario, una giacenza pari o inferiore a € 5.000,00.

Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali indicati dal servizio Politiche Sociali.

Ai nuclei che hanno diritto all’aiuto economico sarà, inoltre, erogato un contributo pari a quattro mensilità di affitto o rate per il mutuo per un importo comunque non superiore a €. 1.500,00. Nel caso il nucleo richiedente occupi un alloggio di edilizia pubblica, l’assistente sociale valuterà il contributo in percentuale alla morosità maturata per un importo non superiore a €. 1.500,00.

Sarà, inoltre, erogato un contributo pari a un importo massimo erogabile di €. 500,00 per il pagamento delle utenze domestiche e/o delle spese condominiali. Gli interventi sopra previsti, hanno carattere straordinario e saranno riconosciuti fino ad esaurimento dei fondi.

I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi vouchers, mentre il pagamento del canone di locazione, delle rate del mutuo e/o le spese condominiali sarà erogato direttamente al creditore, su presentazione di fattura o documento analogo.

La domanda può essere reperita sul sito del Comune: www.comune.castellanza.va.it, oppure richiesta via e mail al seguente indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.it La domanda dovrà essere inviata via e mail a questo indirizzo:

agevolazioni@comune.castellanza.va.it allegando copia di un documento di identità.

«Grazie al fondo stanziato dal Ministero riusciamo a garantire un’ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Cristina Borroni -. Invito le famiglie a leggere con attenzione il bando e a seguire le istruzioni per la presentazione della domanda. Ci auguriamo di riuscire a raggiungere anche tutte le persone e i nuclei familiari che, pur avendone bisogno, per pudore o per vergogna, non hanno mai chiesto aiuto».