Basket UISP, prosegue il “percorso netto” di Montello e Besozzo

SPECIALE UISP del 9 dicembre 2021

PALLACANESTRO – Serie A: percorso netto per Besozzo e Montello

Procede la serie A del basket Uisp Varese. Bobbiate perde in casa nella prima della gara della settimana con la Nelson Somma: ospiti corsari a Varese con il punteggio di 62-75. Bel colpo esterno anche per Wool Wa, che a Varano Borghi vince chiaramente sull’Ottica Tacchi. Bene anche la capolista Montello, che ha la meglio sull’Ottica Nidoli Bisuschio, malgrado una gara non brillantissima. Besozzo batte di quasi 30 punti Aqua Elite Pink Panthers e si mantiene imbattuto.

Successo dell’Orange Five, che regola in quel di Busto Arsizio la Fortitudo Fagnano: 70-62 per gli arancioni di casa. Travedona batte di misura i Giubiano Pigs, Pirates a bersaglio per 60-57. Vince a tavolino Borsano su Rovello Porro. Il Fuco Club Varese supera alla “Marconi” l’Aurora Boosters Vedano: 68-62 per i locali varesini, mentre Velate espugna il campo dei Rams Daverio con un +8 finale. Venerdì con tre partite: Venegono ko in casa con l’Osc Tradate. 49-57 per i tradatesi sui venegonesi. Albizzate ko a domicilio con Clivio: punteggio basso e hurrà della Limax per 48-42. Il Bst Tradate batte, nel big match del girone C, la Pallacanestro Origgio. Ultime gare della settimana sono quelle fra Irish e No Look, con Venegono che prevale su Gerenzano, quella di Appiano e Master’s Hounds, con questi ultimi vincenti e la doppia sfida del girone D fra Guanzate e La Sezione e Villaguardia-Kaire, il referto rosa viene conquistato rispettivamente dai guanzatesi e dal Kaire Sport.

In classifica nel girone A guida Besozzo con 7 vittorie e nessuna sconfitta, nel B Montello ha un record di 8-0, nel girone C guidano Bst Tradate e Origgio con 14 punti in 8 gare, infine nel D al comando abbiamo tre squadre in testa, con San Giovanni Bosco, Sennajunior e La Sezione con 5 vittorie in 7 match.

TERZO SETTORE – Nuova IVA per le associazioni: “grande delusione”

Con la conversione del Decreto legge fiscale al Senato è stato approvato un emendamento che impone alle associazioni, dal 1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime IVA, pur non svolgendo alcuna attività commerciale. Da un regime di esclusione Iva, si potrebbe passare ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Sembra una piccola variazione, che però comporta i costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici.

Oggi il terzo settore sta affrontando il delicato passaggio di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore, e questo ulteriore adempimento produrrà disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto quelli più piccoli. «Se l’annuncio della riforma del terzo settore è stato salutato con soddisfazione per l’attesa semplificazione, provvedimenti come questo producono grande delusione – dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore – ci auguriamo che la norma sull’IVA venga soppressa. Non possiamo immaginare di gravare ulteriormente sulle nostre associazioni. Il terzo settore va sostenuto, non colpito».

NORMATIVE – Sul sito web nazionale il nuovo protocollo anticovid

È disponibile sul sito web www.uisp.it (sezione “Statuto e regolamenti”, raggiungibile nel menu in alto di ogni sito web territoriale) il nuovo il Protocollo Applicativo Anticovid UISP, aggiornato lo scorso 3 dicembre secondo le norme descritte nel D.L. 26 novembre 2021, n. 172. Il fulcro dei cambiamenti riguarda il “Super Green Pass”.

Ogni realtà affiliata Uisp deve attenersi alle norme dettate dal governo e normate dall’associazione attraverso la Circolare n. 33/2021-2022, disponibile e scaricabile sulla Piattaforma “Servizi per le Associazioni e le Società Sportive” dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati, inoltre, sono indicate nel dettaglio, per una più semplice lettura, tutte le pagine delle varie sezioni aggiornate.

Come sempre, per praticità, tutti gli aggiornamenti sulle normative relative all’emergenza sanitaria covid-19, oltre che le circolari e gli approfondimenti sulle tematiche gestionali, amministrative e fiscali sono pubblicate sempre all’interno della piattaforma web sopra richiamata.