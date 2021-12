A Bisuschio annullata per il maltempo la festa di Natale

La nevicata prevista per domani ha spinto gli organizzatori della Pro loco di Bisuschio ad annullare l’evento di Natale in programma domani, mercoledì 8 dicembre.

«Purtroppo ci vediamo costretti con dispiacere ad annullare “causa meteo” tutto l’appuntamento previsto per mercoledì 8 dicembre – spiega la Pro loco – Rimarranno le luminarie e verrà acceso l’albero all’interno del giardino comunale per illuminare questo nostro Natale 2021. Inoltre ci impegneremo a completare anche l’installazione del Presepe.Chiediamo a coloro che si fossero già iscritti al Villaggio delle favole di dare riscontro alla mail di Intrecci teatrali per presa visione».

Tutta la manifestazione si sarebbe svolta all’aperto, a partire dal Villaggio delle favole organizzato da Intrecci teatrali, che ha preferito spostare l’evento. Altre defezioni si sono aggiunte all’ultimo momento, proprio a causa della neve prevista e da qui la decisione di annullare l’intero programma.

Restano confermati gli appuntamento dell”11 e 18 dicembre con i due laboratori natalizi proposti dalla biblioteca comunale, mentre il 6 gennaio si chiuderanno le festività con il concerto dei cori della Parrocchia di San Giorgio.