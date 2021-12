I bottoni donati all’asilo per condividere l’atmosfera del Natale

Natale vuol dire condividere, vuol dire pensare anche a chi sta intorno, vuol dire ricevere e donare regali.

Per questo alla scuola dell’infanzia statale Verga di Calcinate del Pesce (IC Varese 3) si raccontano storie come Il Natale di Topo Tip che aiuta i bambini a cogliere i valori intrinsechi della festa.

A Natale si sta assieme, però a scuola i genitori non possono entrare: che noia questo virus. «Possiamo avere un albero da addobbare? Così le mamme e i papà lo vedono da fuori?», ha proposto un bambino.

Galleria fotografica Bottoni donati per addobbare il Natale all'asilo Verga 4 di 7

Le maestre ci hanno riflettuto un po’ ed ecco l’idea: chiedere in dono un albero vero da lasciare fuori, nel cortile della scuola , visibile anche ai genitori e da addobbare con decorazioni resistenti alla pioggia e al freddo: i bottoni.

Il signor Carlo Aspesi ha donato all’asilo un intero campionario di bottoni sciccosi: un dono, gentile, prezioso e inaspettato. I bottoni sono piaciuti così tanto che le maestre ne hanno chiesti altri al maglificio Dama, che ha risposto con entusiasmo donando altri coloratissimi bottoni.

Tutto è stato addobbato in un gioco colorato e divertente: “Grazie, grazie. A voi che ci avete donato e ci avete permesso di fare cose speciali, a tutti voi che leggete – scrivono le maestre – noi della scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga di Calcinate del Pesce auguriamo uno splendido Natale, ricco di piccole cose come i nostri bottoni che permettano a ciascuno di realizzare cose speciali”.