Bruciano i mobili con un uomo in casa: lo salvano i vigili del fuoco di Como

Le fiamme e la chiamata di soccorso, la corsa dei vigili del fuoco sulle scale e l’ingresso nell’appartamento minacciato dal fuoco: all’interno un uomo privo di sensi.

È quando avvenuto questa mattina, giovedì 30 dicembre a Cucciago, in provincia di Como in uno stabile di via Leopardi.

Qui attorno alle 8.30 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Cantù è entrata in azione per salvare la vita all’uomo, trovato privo di sensi in bagno mentre le fiamme divampavano all’interno della casa e avevano già attaccato gli arredi.

Gli uomini della squadra hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza la casa oltre ad aiutare il personale medico a prestare le prime cure al ferito.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri sulla dinamica dei fatti.