Caccia alla bellezza, anche nel Bosco dei curiosi

Domenica 12 dicembre il Bosco dei Curiosi di Cassano Magnago sarà invaso dalle renne! Ma renne molto piccole, che si nascondono: ci vorrà uno sguardo attento per trovarle!

Il gioco si chiama Caccia alla bellezza ed è un progetto di arte partecipata che l’artista Maurizio De Rosa conduce dal 2009 su tutto il territorio nazionale. Una speciale classica caccia al tesoro, con lo scopo di stimolare uno sguardo nuovo in un luogo magari anche già conosciuto, promuovere l’esplorazione, la ricerca, l’osservazione dei dettagli perché si possa trovare bellezza nei luoghi che ci ospitano e iniziare ad amarli e sentirli nostri.

Perché si crei comunità attorno alla bellezza e all’esplorazione della natura.

Domenica 12 dicembre 999 piccole renne di terracotta saranno nascoste in tutta Italia. Di queste 25 hanno trovato il loro simpatico rifugio nel Bosco dei Curiosi dove tutte le famiglie sono invitate per partecipare all’evento, gratuitamente.

Il Bosco sarà aperto a tutti , dalle 10.30 alle 16.30, così che più persone “cacciatrici di bellezza” possano giocare e osservare con attenzione il mondo e la natura.

Il Bosco dei curiosi è in via Marco Polo 32 a Cassano Magnago.

Per info 366 3896142

REGOLE DEL GIOCO

– Chi trova la renna la può prendere e portare con sé. Ma soltanto una.

– Se ne trovate più di una per favore nascondetele di nuovo di modo che altri possano trovarle e che la bellezza si diffonda il più possibile.

– All’interno di ogni renna di terracotta troverete un messaggio sulla bellezza, per rifletterci sempre più.

– Dopo aver letto il messaggio che le accompagna, documentate il vostro ritrovamento pubblicando la foto della renna con gli hashtag #trovalarenna e #larennacuriosa

Nella stessa giornata in tutta Italia saranno sparse 999 renne in tante città, nei parchi o nella natura e saremo tantissimi tutti insieme a cercare bellezza!

L’azione non prevede né assembramenti né contatti fra le persone, per cui l’evento rispetta le limitazioni di distanziamento sociale, ognuno si muove liberamente nei suoi percorsi e anche con la mascherina può guardarsi intorno con la possibilità di incontrare una piccola terracotta.