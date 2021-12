Camion in fiamme sulla 336 a Cardano al Campo: strada chiusa per circa un’ora

Un camion è andato in fiamme sulla strada statale 336 della Malpensa, all’altezza di Cardano al Campo.

Camion in fiamme sulla 336 a Cardano al Campo

L’incidente, per cause ancora da definire, è avvenuto alle 21.30 di venerdì 3 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un’autobotte, e in rinforzo dalla sede di Varese un’altra autobotte.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il veicolo e il suo carico sono stati completamente distrutti dall’incendio. Al fine di permettere le operazioni di spegnimento, la superstrada è rimasta chiusa al traffico in un senso di marcia per circa un’ora.