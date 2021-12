Caronnese ancora senza gioie in casa, il Borgosesia vince 2-1 al “Comunale”

Il “Comunale” di Caronno Pertusella continua a rimanere un rebus per la Caronnese che anche oggi contro il Borgosesia non riesce a vincere e, anzi, subisce una sconfitta. Dopo il vantaggio iniziale, i rossoblu subiscono la rimonta dei piemontesi che vincono la sfida 2-1 e si prendono i tre punti.

La squadra di mister Manuel Scalise resta così ferma a quota 13 punti in classifica, in zona playout, e mercoledì (8 dicembre) affronterà il turno infrasettimanale al “Franco Ossola” contro un Varese che arriva da quattro vittorie in fila.

LA CRONACA

Gara frizzante e ben giocata dalle due squadre, che si affrontano a viso aperto. La Caronnese fa qualcosa in più e al 31’ trova il vantaggio: da corner, Diatta prova il tiro da fuori, la conclusione diventa un assist per Esposito che gira in rete per l’1-0. La Caronnese prova a raddoppiare prima dell’intervallo ma prima Vernocchi calcia a lato in diagonale, poi Gilli para alla grande sulla girata di Arpino.

Nella ripresa è ancora la squadra rossoblu a mostrare qualcosa di meglio, ma il Borgosesia pesca le risorse giuste dalla panchina: mister Lunardon lancia Rancati e Manfrè, che saranno decisivi. Rancati pareggia al 27’ mentre Manfrè firma la rimonta al 39’ realizzando il rigore concesso per il fallo di Arpino su Areco. Nel finale la Caronnese non riesce a rimettere in piedi la gara dovendo digerire un altro boccone amaro casalingo.