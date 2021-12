A Cassano Valcuvia va in scena “Parole, parole, parole”

Sabato 11 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia andrà in scena “Parole, parole, parole” una produzione della compagnia varesina Altre Tracce con Antonio Brugnano, Max Zatta e Valentina Maselli alla regia.

Lo spettacolo è ispirato all’opera di Agnès De Lestrade “La fabbrica delle parole” e racconta una storia che saprà emozionare e far riflettere un pubblico di tutte le età, anche ragazzi a partire dagli 8 anni.

In un paese lontano in cui le parole hanno un enorme valore i cittadini pesano con molta attenzione ogni sillaba pronunciata. In quel paese le parole non sono gratis ma si acquistano nella bottega di un misterioso venditore.

Sarà lui a raccontare la sua storia preferita, quella di una coppia di amici che si sono allontanati a causa di un amore conteso e che cercano disperatamente di esprimere i sentimenti che provano realmente l’uno per l’altro. Dovranno impegnarsi molto per ritrovarsi e sul loro avvincente percorso di crescita e trasformazione i tre artisti hanno costruito uno spettacolo caratterizzato da ritmi e atmosfere magiche e surreali, con trovate scenografiche che permettono agli attori di essere in un luogo e immediatamente altrove, di essere un personaggio e contemporaneamente un altro.

Lo spettacolo fa parte della stagione Latitudini di Teatro Periferico e Karakorum Teatro con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, via IV Novembre, 4

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 7 euro

Prenotazione obbligatoria info@teatroperiferico.it

http://www.teatroperiferico.it/